Депутат АдГ Котре: Украина не сможет вступить в ЕС еще минимум 20 лет

Ее членство поспособствует распаду объединения, считает немецкий парламентарий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре считает, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз еще как минимум 20 лет, а ее возможное членство может ускорить распад объединения.

В беседе с изданием "Известия" он выразил мнение, что Украина в ближайшие два десятилетия, скорее всего, не будет отвечать требованиям ЕС. При этом Котре допустил, что при сохранении курса Евросоюза на конфронтацию с Россией и использовании Украины как инструмента противостояния Москве страна может быть принята в ЕС даже при невыполнении необходимых условий, что нанесет ущерб государствам-членам и лишь приблизит распад союза.

По оценке депутата, Евросоюз уже давно утратил характер сообщества экономического и социального сотрудничества, превратившись в механизм односторонней политической ориентации европейских стран.

Котре также указал на отсутствие каких-либо оснований полагать, что Россия планирует нападение на государства НАТО, добавив, что сторонники подобных утверждений руководствуются идеологическими установками, которые приводят их к ошибочным выводам.

Кроме того, депутат отметил, что граждане Германии понимают, что антироссийские санкции наносят ущерб прежде всего им самим, а не экономике РФ. По его мнению, руководство ФРГ со временем также осознает это, однако продолжит действовать вопреки рациональным соображениям, поскольку в принятии решений в стране доминирует идеология.