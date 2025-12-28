В Гвинее началось голосование на президентских выборах

Оно проходит спустя четыре года после государственного переворота

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в Гвинее спустя четыре года после государственного переворота. Об этом сообщила местная радиостанция SABC, отмечая, что выборы являются важнейшим этапом в процессе восстановления в Гвинее конституционного порядка и ее возвращения к гражданской форме правления.

По всей стране открылись 24 тыс. избирательных участков, передает радиостанция. В электоральные списки внесены 7 млн избирателей. Распоряжением правительства на день голосования закрыты государственные границы. Внутри страны запрещено движение транспорта без специальных пропусков. За обеспечением порядка следят 12 тыс. полицейских. Задействованы также подразделения национальной жандармерии, их численность не раскрывается. В Гвинее с 2022 года действует запрет на проведение митингов и политических демонстраций.

В выборах участвуют девять кандидатов, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя, который рассматривается в качестве фаворита на победу. Он идет как независимый кандидат. Основную конкуренцию Думбую может составить экс-министр высшего образования и научных исследований (2015-2020) Абдулай Йеро Бальде, которого выдвинула оппозиционная партия Демократический фронт Гвинеи.

Среди других кандидатов, которые способны показать хороший результат, называют бывшего министра гидроэнергетики и углеводородов (2021-2025) Ибрахима Абе Силлу и экс-главу МИД (2015-2017) Макале Камару. Лидеры ведущих оппозиционных партий не были допущены Верховным судом до выборов, так как поданные ими документы не соответствовали действующим требованиям. В Гвинее находятся около 120 международных наблюдателей от Африканского союза и Экономического сообщества государств Западной Африки, которые осуществляют мониторинг голосования.

Выборы проводятся на основе новой конституции, которая была принята на общенациональном референдуме в сентябре текущего года. Основной закон увеличил срок действия президентского мандата с пяти до семи лет. При этом действует норма, ограничивающая пребывание одного лица на посту главы государства двумя сроками. Конституции сняла ранее существовавший в Хартии переходного периода запрет на участие в выборах военных, которые возглавляли переворот. Тем самым Думбуя получил возможность выставить свою кандидатуру.

В Гвинее у власти находятся военные, совершившие во главе с Думбуя государственный переворот в сентябре 2021 года, отстранив от власти тогдашнего президента республики Альфу Конде. Спустя месяц Думбуя был приведен к присяге в качестве президента на переходный период. Первоначально военные объявили, что намерены к декабрю 2024 года провести свободные выборы и восстановить гражданскую форму правления, однако затем увеличили этот срок на год. Ожидается, что после президентских выборов в Гвинее пройдут выборы в национальный парламент, которые завершат переходный период и вернут страну к гражданской форме правления.