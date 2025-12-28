Kan: Нетаньяху вылетел в США, где намерен обсудить с Трампом Газу и Иран

По данным гостелерадиокомпании, глава израильского кабмина пробудет в США пять дней

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел с визитом в США, где он намерен провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan, по данным которой встреча двух лидеров пройдет в Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря.

По ее информации, Нетаньяху планирует обсудить с Трампом проблематику перехода ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также участие Турции в международных стабилизационных силах для палестинского анклава. Кроме того, израильский премьер планирует поднять в ходе беседы с Трампом иранский вопрос и согласовать с ним потенциальную атаку на связанные с производством ракет объекты в Иране в будущем, указывает Kan.

По данным гостелерадиокомпании, глава израильского кабмина пробудет в США пять дней, ожидается, что он проведет во время визита ряд дополнительных встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Портал Ynet отмечает, что Израиль увязывает переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа с возвращением останков последнего заложника и достижением договоренностей о разоружении радикального палестинского движения ХАМАС и демилитаризации Газы.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 28 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.