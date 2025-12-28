Telegraph: Стармер не нашел времени на совещание европейцев по Украине

Великобританию в телефонном разговоре представлял советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пропустил разговор европейских лидеров с Владимиром Зеленским в преддверии его встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за нехватки времени. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, участие Стармера изначально не было запланировано, а Великобританию в телефонном разговоре представлял советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который регулярно привлекается к таким звонкам. Отмечается, на совещании присутствовали и другие советники европейских лидеров по нацбезопасности.

Европейские лидеры 27 декабря провели телефонный разговор в преддверии встречи Трампа и Зеленского.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским в Палм-Бич (Флорида, США) в 13:00 по местному времени (21:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит выходные.