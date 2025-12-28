Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты вдоль границ с РФ и Белоруссией

Аналогичные ограничения распространяются также на полеты вдоль границ с Эстонией и Литвой

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Латвии вновь продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Запрет на полеты в вечерние и ночные часы вдоль границ России и Белоруссии вновь продлен на неделю - до 4 января будущего года", - сказал собеседник агентства. По его словам, в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией запрещается летать на высоте до 6 км ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). "Информация об ограничениях и их очередной пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства. Ранее запрет, изначально введенный еще в сентябре, действовал до конца нынешних суток.

При этом, помимо латвийско-российской и латвийско-белорусской границ, аналогичные ограничения распространяются также на полеты вдоль границ с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.