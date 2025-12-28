El País: Европа вступила в состояние тревоги на фоне политики США

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Европа вступила в "новое состояние тревоги" на фоне все более явных признаков того, что США не только больше не хотят нести бремя гаранта безопасности континента, но и демонстрируют враждебность в отношении европейцев в ряде областей. Об этом пишет испанская газета El País.

Она напоминает о позиции Вашингтона по Гренландии, новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов и санкциях, которые США ввели в отношении нескольких граждан ЕС, включая бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Что касается последней меры, то, по словам европейского источника издания, "это еще одно подтверждение того, что Вашингтон рассматривает Европу как колонию, хочет сохранить свой вассалитет".

"Эти эпизоды являются примером враждебного отношения США к Западной Европе, невиданного с окончания Второй мировой войны", - считает газета. При этом, по ее версии, в американском политическом истеблишменте, а также военном, сохраняется широкий консенсус относительно стратегической важности поддержания прочных связей в сфере безопасности с Европой.

Тем не менее El País обращает внимание на сильную зависимость Европы от США в вопросах безопасности. Страны ЕС инвестируют значительную сумму в оборону - приблизительно €380 млрд в 2025 году, однако это цифра - иллюзия, которая не приводит к действительно сдерживающей автономной оборонительной возможности, считает издание.

Как ранее передавало агентство Reuters, представители Пентагона в Вашингтоне сообщили европейским дипломатам о том, что США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО, включая сферу разведки и ракетные системы. По словам источников, американские официальные лица подчеркнули, что если Европа не уложится в срок, США могут прекратить участие в некоторых механизмах НАТО по координации обороны. При этом эти сроки некоторые европейские чиновники сочли нереалистичными, указывал Reuters.