В Газе зафиксировали 969 случаев нарушения Израилем режима прекращения огня

В том числе 455 случаев нанесения авиа- и артиллерийских ударов, 298 случаев стрельбы по мирным палестинцам и их домам, а также иные происшествия, сообщила пресс-служба властей палестинского анклава

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. В секторе Газа с момента вступления соглашения в силу 10 октября 2025 года зафиксированы 969 случаев нарушения Израилем режима прекращения огня. Такие данные обнародовала в своем Telegram-канале пресс-служба властей палестинского анклава.

По ее утверждению, за этот период власти Газы зарегистрировали "969 нарушений соглашения" с израильской стороны, в том числе 455 случаев нанесения авиа- и артиллерийских ударов, 298 случаев стрельбы по мирным палестинцам и их домам, а также иные происшествия, сопровождавшиеся порчей или разрушением жилых строений и административных зданий и проникновением в различные районы сектора израильской военной техники. Сообщается, что в результате всех этих инцидентов 418 палестинцев погибли, более 1 140 получили ранения.

Власти Газы вновь обвинили еврейское государство в препятствовании доставке в анклав необходимой гуманитарной помощи, вопреки достигнутым договоренностям. Согласно их версии, на территорию сектора поступило всего около 42% от объема гуманитарных грузов, который требуется для удовлетворения минимальных потребностей местного населения. В этой связи в анклаве по-прежнему наблюдается "острая нехватка продовольствия, медикаментов, воды и топлива". С наступлением зимы и холодов, подчеркнули в Газе, гуманитарный кризис только усугубляется.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 71 тыс., более 171 тыс. получили ранения.

6 октября текущего года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.