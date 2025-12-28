Посетивший Москву японский депутат отметил отличный настрой представителей бизнеса РФ

Мунэо Судзуки пообещал сделать все возможное со своей стороны для улучшения японско-российских отношений, назвав это делом всей своей жизни

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, посетивший Москву, отметил отличный настрой у представителей российского бизнеса, с которыми у него состоялась встреча.

"Я встретился с несколькими бизнес-лидерами, [компании которых] работают по всему миру, и все они пребывали в отличном настроении. В этом я почувствовал проявление силы России", - написал он в своем блоге. Судзуки также в очередной раз особенно отметил, насколько "спокойной и мирной" была Москва. "Нет никакого ощущения, что совсем поблизости происходит конфликт. Это демонстрирует спокойствие России, а для меня это стало очередным напоминанием о ее фундаментальной силе", - написал он.

В своем блоге японский депутат пообещал сделать все возможное со своей стороны для улучшения японско-российских отношений, назвав это делом всей своей жизни. Он также назвал Россию - "невероятно важным соседом Японии".

Депутат Мунэо Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Кроме того, несколько раз он встречался с Сигэру Исибой, занимавшим пост глав правительства, и обсуждал с ним в том числе связанные с Россией вопросы.

Судзуки неоднократно осуждал позицию правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США. В октябре 2023 года он посетил Россию, став первым японским депутатом, побывавшим в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Поездка без соответствующего уведомления и комментарии российским СМИ вызвали критику со стороны партии "Общество обновления Японии", членом которой он являлся. В результате Судзуки покинул ее, объяснив это разногласиями по вопросам отношений с Россией. На июльских выборах в верхнюю палату парламента он был избран депутатом от правящей ЛДП.

Судзуки не раз подчеркивал, что продолжит быть другом России независимо от критики в свой адрес и будет работать "в качестве моста между двумя странами".