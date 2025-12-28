В Литве в 2025 году переименовали 19 улиц, названия которых напоминали об СССР

Подавляющее большинство изменений связаны с улицами, которые носили имена классиков литовской литературы

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Названия 19 улиц с советским прошлым изменены в текущем году в Литве. Об этом сообщило агентство BNS.

"Согласно данным центра государственного регистра, с 1 января 2025 года по стране изменены названия 19 улиц, которые признаны пропагандирующими тоталитарный [советский] режим", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство изменений связаны с улицами, которые носили имена классиков литовской литературы - Сломеи Нерис, Людаса Гиры, Пятраса Цвирки и Витаутаса Монтвилы.

"Комиссия по десоветизации констатировала, что эти писатели имели отношение к оккупационным политическим структурам, активно участвовали в принятии решений, способствовавших утверждению советской оккупации, пропагандировали коммунистические идеи", - поясняется в тексте.

Как отметил центр государственного регистра, по Литве остается около 100 улиц, которые носят "проблемные" названия.