Африканский союз: выборы в ЦАР проходят спокойно и без серьезных нарушений

Наблюдатели отметили хорошую организацию процесса

БАНГИ /ЦАР/ 28 декабря. /ТАСС/. Наблюдатели от Африканского союза не фиксируют серьезных нарушений на выборах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Голосование проходит спокойно и хорошо организовано, сообщил ТАСС бывший премьер-министр Руанды, наблюдатель от Африканского союза Бернар Макуза.

"Сегодня утром мы посетили несколько избирательных участков, всего около 15, и можно отметить, что люди приходят голосовать. <…> Сотрудники, ответственные за организацию голосования [на участках], все делают профессионально, нет никаких сбоев или нарушений", - сказал он.

Макуза добавил, что и предвыборная кампания на территории ЦАР прошла спокойно и без серьезных нарушений. Он отметил роль миротворческой миссии МИНУСКА, руандийских военных и российских специалистов в обеспечении безопасности, а также то, что выборы проходят практически на всей территории страны. Он также отметил, что, идя на выборы, "население чувствует себя комфортно".