В Сирии в ходе протестов пострадали сотрудники сил безопасности

Неизвестные напали на подчиняющихся новым сирийским властям правоохранителей на демонстрации в провинции Латакия

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Несколько сотрудников сил безопасности, подчиняющихся новым властям Сирии, пострадали в результате нападений неизвестных в ходе акций протеста в сирийской провинции Латакия. Об этом заявил руководитель управления сил внутренней безопасности Латакии Абдель Азиз аль-Ахмед, его слова приводятся в Telegram-канале МВД арабской республики.

Согласно заявлению, некие лица, связанные со сторонниками бывшего президента республики Башара Асада, "в ходе демонстраций, организованных человеком, известным как Газаль Газаль", совершили нападения на сотрудников управления сил внутренней безопасности в городах Латакия и Джебла. Утверждается, что вследствие нападений "пострадали несколько офицеров, были повреждены несколько транспортных средств", принадлежащих правоохранительным органам.

Ранее арабские СМИ информировали об акциях протеста, прошедших в провинциях Латакия и Тартус в западной части Сирии. По данным телеканала Syria TV, к проведению акций призвал глава Высшего алавитского исламского совета Сирии шейх Газаль Газаль. Отмечалось, что среди участников демонстраций были замечены вооруженные лица, стрелявшие в воздух, а также открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов, подчиняющихся новым властям страны. В комментарии сирийскому телеканалу Al-Ikhbaria несколько участников демонстраций заявили, что выступают за освобождение активистов, арестованных ранее новыми властями.

25-26 ноября по западным сирийским провинциям, расположенным на побережье Средиземного моря, прокатилась волна демонстраций. Их участники поддержали призыв шейха Газаля Газаля к децентрализации Сирии и автономному управлению. Они требовали освобождения арестованных ранее властями активистов. Крупные акции прошли в Латакии, Тартусе, а также ряде городов провинции Хама. В некоторых районах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть пострадавшие с обеих сторон.