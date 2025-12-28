В Анкаре опровергли утверждения о сбитом 15 декабря с опозданием БПЛА

Лидер основной оппозиционной турецкой партии Озгюр Озель также заявлял, что БПЛА был сбит звеном, поднятым по тревоге с американской авиабазы Инджирлик на юге Турции

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран назвал дезинформацией утверждения лидера оппозиции Озгюра Озеля о том, что 15 декабря влетевший в воздушное пространство республики БПЛА был сбит с опозданием.

Лидер основной оппозиционной турецкой партии в интервью газете Cumhuriyet утверждал, что "полномочия о принятии решения по уничтожению БПЛА принадлежат Эрдогану, однако соответствующего решения не было в течение двух часов и пяти минут с момента обнаружения беспилотника", хотя сразу после выявления объекта в 50 км от границы Турции в небо были подняты истребители F-16 с натовских баз в Конье и Эскишехире. Озель также заявлял, что БПЛА был сбит звеном, поднятым по тревоге с американской авиабазы Инджирлик на юге Турции.

"В интервью одной из газет лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель высказался по поводу сбитого беспилотника, сославшись на президента Эрдогана, однако его утверждения не соответствуют действительности и носят явный дезинформационный характер. Рекомендую ему <…> учитывать заявления официальных властей", - отметил Дуран.

Ранее утверждения лидера оппозиции опроверг центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана. "Как известно, 15 декабря БПЛА, приближавшийся к нашему воздушному пространству со стороны Черного моря, был отслежен нашими истребителями F-16 и после завершения процедур "мирного реагирования" сбит контролируемым ударом в безопасной зоне. Утверждения о том, что БПЛА был сбит с опозданием из-за ожидания указаний от нашего президента или из-за опасений по поводу его происхождения, являются явной дезинформацией. <…> В соответствии с "Директивой о правилах применения вооруженных сил" полномочия на уничтожение целей принадлежат генеральному штабу, в тот день они были без промедления переданы им командованию ВВС", - говорится в сообщении центра.

По данным Минобороны Турции, 15 декабря был обнаружен и впоследствии сбит в безопасной зоне БПЛА, следовавший в воздушное пространство республики со стороны Черного моря. Его обломки до сих пор не найдены из-за их фрагментации на очень мелкие части на большой территории.