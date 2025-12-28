Syria TV: в ходе беспорядков в западных провинциях Сирии погибли три человека

Ранения получили 55 человек

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 55 получили ранения в ходе беспорядков в провинциях Латакия и Тартус, расположенных в западной части Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его сведениям, в числе погибших сотрудник сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны.

Ранее арабские СМИ информировали об акциях протеста, прошедших в провинциях Латакия и Тартус. Согласно информации Syria TV, к проведению акций призвал глава Высшего алавитского исламского совета Сирии шейх Газаль Газаль. Отмечалось, что среди участников демонстраций были замечены вооруженные лица, стрелявшие в воздух, а также открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В комментарии сирийскому телеканалу Al-Ikhbaria несколько участников демонстраций пояснили, что выступают за освобождение активистов, арестованных ранее новыми властями.

25-26 ноября по западным сирийским провинциям, расположенным на побережье Средиземного моря, прокатилась волна демонстраций. Их участники поддержали призыв шейха Газаля Газаля к децентрализации Сирии и автономному управлению. Они требовали освобождения арестованных ранее властями активистов. Крупные акции прошли в Латакии, Тартусе, а также ряде городов провинции Хама. В некоторых районах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, есть пострадавшие с обеих сторон.