Сийярто: Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС

Он вступает в силу в 2026 году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 декабря. /ТАСС/. Венгрия не будет выполнять условия миграционного пакта Евросоюза, вступающего в силу в 2026 году, хотя ей приходится выплачивать за это штраф в размере €1 млн в день. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, подчеркнувший, что правительство не допустит на свою территорию ни одного нелегального мигранта.

"Мы говорим этому "нет" в 2026 году и заранее заявляем: Венгрия не будет выполнять меры, предусмотренные миграционным пактом. Мы не хотим мигрантов, мы не хотим параллельных обществ, и мы не хотим проводить рождественские праздники в страхе", - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Таким образом Сийярто напомнил о теракте, совершенном 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в Магдебурге, где 50-летний выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате нападения шесть человек погибли, более 300 пострадали. Отголоски этого преступления слышны в Европе до сих пор: в нынешнем году власти многих стран были вынуждены принять на рождественских ярмарках повышенные меры безопасности.

Сийярто отметил, что во многих государствах Евросоюза, широко распахнувших двери для мигрантов из стран Азии и Африки, "ситуация с безопасностью ухудшилась до такой степени, что это уже деформирует социальные рамки". По его мнению, они не выдерживают нагрузки и хотят теперь перераспределить миграционные потоки на другие страны.

Венгрия с самого начала возражала против миграционного пакта ЕС, одобренного в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года. Соглашение устанавливает в сообществе единые правила в области в миграции и предоставления убежища лицам из третьих стран, предусматривая квоты на прием мигрантов и взносы в общий фонд в случае отказа принять их на своей территории. Против миграционного пакта вместе с Венгрией выступила Польша, серьезные возражения по этому поводу высказывали Словакия и Чехия.