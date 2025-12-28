FT: Европа переживет "ренессанс" в случае урегулирования украинского конфликта

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Возвращение Европы к экономическому росту в 2026 году будет возможным в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 88 экономистов британской газетой Financial Times (FT).

Главный инвестиционный директор финансовой группы ABN AMRO Кристоф Буше заявил газете, что прекращение боевых действий на Украине является одним из наиболее оптимистичных сценариев для экономического роста в странах ЕС.

Это, по словам эксперта, значительно снизит геополитическую неопределенность и укрепит доверие к инвестиционному потенциалу в Евросоюзе.