Al Hadath: в Латакии задержали свыше 100 участников беспорядков

Официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Сирии блокировали район площади Эль-Азхари в городе Латакия и преследуют активистов, участвовавших во вспыхнувших там беспорядках. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, к настоящему моменту власти задержали свыше 100 человек. Ранее в некоторых местах произошли перестрелки между силовиками и вооруженными лицами, оказавшимися в толпе демонстрантов, в результате погибли трое и свыше 60 получили ранения.

Официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба заявил, что переходное правительство гарантирует право граждан на мирные протесты, но требует от них не поддаваться на призывы к насилию и беспорядкам.

К проведению акций протеста призвал глава Высшего алавитского исламского совета Сирии шейх Газаль Газаль. Этот политик добивается предоставления автономии религиозному меньшинству - алавитам, проживающим на западном побережье Сирии.

Минобороны республики перебросило во второй половине дня в Латакию и Тартус воинские подкрепления и бронетехнику, которые размещаются сейчас на основных городских площадях.

25-26 ноября на западе Сирии прошли массовые митинги и шествия, их участники требовали освобождения арестованных ранее властями активистов. В некоторых районах произошли столкновения между полицией и демонстрантами, с обеих сторон были пострадавшие.