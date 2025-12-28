Минобороны Израиля передало армии первую лазерную установку системы ПВО

Она будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны еврейского государства передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) первую установку передовой системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), основанную на использовании лазерных технологий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство обороны Израиля передало ЦАХАЛ первую боевую лазерную установку высокой мощности Iron Beam. Система, доказавшая свою эффективность в отношении различных угроз в ходе обширной серии испытаний, во время которой она успешно перехватывала ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты, будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля в качестве дополнения к системам "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела")", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что Iron Beam представляет собой "глобальный технологический и инженерный прорыв" и является "мощным источником лазерного излучения с уникальной электрооптической системой наведения", что позволяет "перехватывать широкий спектр целей на существенной дальности с максимальной точностью и превосходной эффективностью при ничтожно малых затратах".

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что "поставка первой системы Iron Beam ВВС Израиля, а также нахождение в производстве многочисленных дополнительных установок знаменует собой завершение начального этапа и переход от разработки к серийному производству". "Это лишь начало технологической революции, и, продолжая производство, мы (Израиль - прим. ТАСС) продвигаем разработку систем противовоздушной обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения", - добавил он. Высказывания Барама распространила пресс-служба МО Израиля.

Система Iron Beam изначально предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля озвучил в 2022 году занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО.