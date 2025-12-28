В Индии открылся фестиваль по случаю 80-летия атомной отрасли России

В рамках четырехдневного мероприятия пройдут семинары, выставки, показы документальных фильмов и конкурсы для студентов

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 80-летию атомной отрасли России, открылся в городе Тривандрум в южном индийском штате Керала. Об этом ТАСС сообщил почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие политики и общественные деятели Кералы, журналисты, студенты. "Россия играет ключевую роль в развитии мирных ядерных технологий, создании передовых реакторов и международном сотрудничестве на основе долгосрочных партнерств", - заявил почетный гость церемонии, высокопоставленный представитель правительства Кералы Джийоти Лал. По его словам, "сотрудничество РФ и Индии в области мирного использования атомной энергии является образцовым, поскольку базируется на доверии, прозрачности и взаимной выгоде". Он указал на успешный опыт реализации такого крупного проекта, как АЭС "Куданкулам" в индийском штате Тамилнад.

Как отметил Наир, фестиваль по случаю юбилея атомной отрасли России продлится в Керале четыре дня. В рамках фестиваля пройдут выставки, семинары, конкурсы для студентов и показы документальных фильмов. Фестиваль организован при поддержке госкорпорации "Росатом".