Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения во время хоккейного матча

Президент Белоруссии заявил, что чувствует себя хорошо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после падения на лед во время хоккейного матча чувствует себя хорошо и готовится к следующей игре.

27 декабря команда лидера страны провела хоккейный матч с соперниками из Брестской области. Позже в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как один из игроков президентской команды случайно сбил Лукашенко с ног.

"Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре", - цитирует главу государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".