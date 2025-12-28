Высокопоставленные представители Трампа не встретили Зеленского во Флориде

Владимира Зеленского у трапа ждали представители украинского диппредставительства в США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прибывшего во Флориду Владимира Зеленского встретили лишь представители украинского диппредставительства в США. Это следует из видео, которое публикует телеканал "Новости. Live".

На видео видно, что прибывшего на переговоры с президентом США Дональдом Трампом Зеленского у трапа самолета приветствуют лишь посол Украины в США Ольга Стефанишина, представитель военного атташата Украины, а также их сотрудники, говорящие на украинском языке. Представителей вашингтонской администрации, особенно высокопоставленных, на видео на видно.

Из записи также видно, что Зеленский вновь решил не надевать костюм для визита в США. Из самолета он спустился только в черной рубашке поло.

Как ожидается, переговоры Зеленского с Трампом начнутся в 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск). По крайней мере часть из них пройдет в открытом формате.