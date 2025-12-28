МИД Армении: реализация проекта TRIPP создаст возможности для РФ и Ирана

Глава ведомства Арарат Мирзоян отметил, что та инфраструктура, которая будет запущена, создает новые возможности для соседних стран

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 28 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) через территорию Армении из основной части Азербайджана в Нахичевань создаст выгодные возможности для России и Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественной телекомпании страны.

"Деблокада инфраструктуры, насколько я слышал от своих иранских коллег, подняла вопросы в Иране, и ответы на эти вопросы были даны. Сейчас мы и Иран видим больше возможностей, нежели открытых вопросов, озабоченности или же, как вы отметили, проблем", - сказал глава МИД, отвечая вопрос о том, что реализация проекта вызывает вопросы у стран региона.

Мирзоян отметил, что та инфраструктура, которая будет построена или восстановлена, запущена или перезапущена, создает новые возможности для соседних стран. "Почему Иран должен быть против этих процессов? То же самое касается и России. Россия имеет вовлеченность в инфраструктуры в Армении? Имеет. Создадутся ли возможности для того, чтобы они соприкасались с этой темой? Да, и мы слышали официальные комментарии из России на этот счет, что они тоже готовы принять участие, оказать поддержку", - отметил министр. "Мы сделаем все, чтобы все инфраструктурные и иные проекты, которые могут быть реализованы в Армении, исходили из интересов и были выгодны в первую очередь Армении, были выгодны для наших соседей и других заинтересованных партнеров, будь то США, ЕС, Россия или страны Ближнего Востока", - сказал Мирзоян.

При этом министр отметил, что во второй половине 2026 года, возможно, начнется практическая реализация проекта TRIPP.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

18 декабря Армения обратилась к России с просьбой восстановить участки железных дорог на границах с Азербайджаном и Турцией.