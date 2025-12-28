"Хезболлах" не намерена разоружаться до вывода израильских войск из Ливана

Генсек шиитской организации шейх Наим Касем заявил, что стремление властей к монополии на оружие отвечает интересам США и Израиля

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" отказывается обсуждать вопрос о разоружении своих отрядов до вывода израильских войск с территории Ливана. Об этом заявил ее генеральный секретарь шейх Наим Касем, выступивший 28 декабря с телеобращением к своим сторонникам.

"Стремление правительства добиться монополии государства на оружие в данный момент отвечает интересам США и Израиля, которые хотят положить конец существованию сил сопротивления в Ливане, - утверждал политик. - Поэтому мы не намерены заставлять наших бойцов разоружаться, когда продолжается агрессия и несколько южных районов остаются оккупированными. Мы считаем такой шаг нелогичным".

Заявление шейха Касема стало ответом на намерение властей приступить в январе 2026 года к разоружению незаконных военизированных формирований к северу от реки Литани после того, как армия установила контроль над югом страны.

"Призываем кабмин отложить это решение, ведущее к междоусобице, - сказал он. - Армия Ливана не должна превращаться в израильского полицейского".

20 декабря премьер-министр республики Наваф Салам объявил, что правительство Ливана готово перейти ко второму этапу своего плана по разоружению военизированных формирований, который охватит регион к северу от реки Литани. При этом глава кабинета указал на необходимость оказания международной помощи ливанской армии, чтобы она в полной мере выполнила возложенную на нее миссию.