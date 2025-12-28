Зеленский не стал надевать галстук и пиджак на встречу с Трампом

Владимир Зеленский прибыл на встречу с президентом США в черной рубашке и черной куртке

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский вновь отказался от строгого дресс-кода, который требуется во время встречи с президентом США, на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго. Трансляцию встречи ведут американские телеканалы.

Зеленский прибыл на встречу в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, в котором он встречался с Трампом в прошлый раз. Президент США, по крайней мере, на камеры, обращать на это внимание не стал, как это было во время их встречи в феврале.

Трамп и Зеленский ответили на несколько вопросов журналистов перед входом в поместье Трампа Мар-а-Лаго, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Зеленский вновь повторил, что подготовлены несколько документов, в том числе, по экономическому сотрудничеству, которые он хочет обсудить с Трампом.