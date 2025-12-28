ТАСС: вылеты авиарейсов из ближайшего к поместью Трампа аэропорта задержали

Не менее 11 рейсов задерживаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше десятка авиарейсов задерживаются с вылетом из международного аэропорта Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), расположенного в районе поместья президента США Дональда Трампа, где он сейчас принимает Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Аэропорт Уэст-Палм-Бич фиксирует задержку с вылетом не менее чем 11 рейсов как во внутригосударственном, так и в международном сообщении, в среднем задержки достигают одного часа", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также диспетчерские службы временно не используют для полетов один из коридоров, проходящий возле поместья американского президента Мар-а-Лаго в направлении Багамских островов.