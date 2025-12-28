Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Зеленского пока продолжается

Переговоры идут более полутора часов

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) продолжается более полутора часов. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

По их информации, "встреча Трампа и Зеленского пока продолжается". Возможное время ее завершения пока не известно.

Журналисты пресс-пула при этом подтвердили, что по просьбе Трампа их накормили стейком, сосисками в тесте, креветками, картофелем фри и шоколадным печеньем.

Трамп в начале встречи с Зеленским попросил журналистов покинуть главный обеденный зал своего поместья, где проходят переговоры с украинской делегацией, хотя ранее в Truth Social заявил, что журналисты будут туда допущены. При этом Трамп поинтересовался у представителей СМИ, не воспримут ли они в качестве взятки предложение отобедать. Заручившись их согласием, Трамп отдал своим помощникам распоряжение накормить журналистов.