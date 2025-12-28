Партия премьера непризнанного Косова лидирует на выборах по данным с 87% участков

По предварительным данным ЦИК, движение "Самоопределение" получило 50,3% голосов

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Движение "Самоопределение" премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти лидирует на досрочных выборах в парламент края с 50,3% по итогам обработки голосов с 87,5% участков. Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине.

По предварительным данным ЦИК, основные соперники движения косовского премьера в лице Демократической партии и Демократического союза получили 20,8% и 14% голосов соответственно. Четвертое место занимает "Альянс за будущее Косова" с 6%. Явка составила около 45%.

Выборы носят внеочередной характер и были назначены после того, как парламент в течение нескольких месяцев не мог сформировать устойчивое правительство. Политический кризис привел к роспуску законодательного органа и повторным выборам. Фаворитом кампании считается "Самоопределение". Вместе с тем эксперты не исключают, что и по итогам нынешних выборов формирование парламентского большинства может потребовать сложных коалиционных переговоров.

Отдельное значение выборы имеют для сербской общины, за которой в парламенте зарезервированы 10 из 120 мандатов. К участию в голосовании допущен "Сербский список" - крупнейшая партия косовских сербов. Ведомство, рассматривающее связанные с выборами жалобы, 5 декабря отменило решение ЦИК в Приштине и обязало зарегистрировать партию после разбирательства вокруг ее допуска к выборам. Ранее представители "Сербского списка" вернулись к управлению четырьмя муниципалитетами на севере края по итогам муниципальных выборов. Это произошло впервые с 2022 года, когда сербские представители покинули органы власти в знак протеста против решений косовоалбанской администрации в Приштине.