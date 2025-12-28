Вучич назвал провальной акцию студентов по сбору подписей за досрочные выборы

Президент Сербии отметил, что общественности попытаются представить завышенные данные о масштабах акции

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал провальной прошедшую 28 декабря по всей стране акцию сторонников оппозиции по сбору подписей в поддержку досрочного проведения парламентских выборов.

"Участники блокады сегодня потерпели провал при сборе подписей под требованием о проведении внеочередных выборов", - заявил Вучич 28 декабря в эфире телеканала Pink.

По его словам, в ближайшее время общественности попытаются представить завышенные данные о масштабах акции. "Я вам заранее назову цифры, которые будут озвучены в городах. Из Ниша они заявят о 17 тыс., а у них нет и 1,5 тыс. собранных подписей, но заявят о 17 тыс. Из Крагуевца заявят о 9,8 тыс. - так, по-моему, они договорились - или 8,9 тыс., чтобы число не было круглым, а у них нет и 750 подписей. Просто имейте это в виду, мы говорим о реальных цифрах, а они думают, что так кого-то можно победить", - указал президент.

Вучич сообщил о сносе палаточного лагеря его сторонников на площади перед парламентом. По его оценке, обитатели палаточного лагеря с начала марта "никому не причиняли вреда" и проявляли "исключительную храбрость", находясь "на страже Отечества". "Я абсолютно уверен, что те, кто силой хотел прийти к власти, больше не имеют ни возможности, ни сил угрожать, тем более захватить власть силовым путем. Важно показать, что Белград и Сербия полностью возвращаются в норму, даже если кому-то этого не хочется", - подчеркнул сербский лидер.

28 декабря протестующие в Сербии студенты провели сбор подписей в поддержку требования о проведении досрочных парламентских выборов. Как сообщили организаторы, кампания проводилась в 113 населенных пунктах. Студенческое движение объявило о намерении сформировать собственный избирательный список на предстоящих выборах. В него должны войти представители общественности и эксперты, не занимавшие руководящих постов ни во власти, ни в оппозиционных партиях.