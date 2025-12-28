Посол Чжан: Китай хочет сотрудничать с Россией в сфере ИИ

Пекин также планирует углублять взаимодействие с Москвой в отраслях информационных технологий, микроэлектроники и полупроводников и гражданского авиастроения, сообщил дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Китай планирует углублять взаимодействие с Россией в сфере разработки ИИ-технологий, а также электронных авиационных систем. Об этом заявил в интервью "Известиям" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Значительный потенциал сотрудничества КНР и РФ наблюдается в таких высокотехнологичных сферах, как информационные технологии (ИТ) и искусственный интеллект (ИИ), микроэлектроника и полупроводники, а также гражданское авиастроение. Мы приветствуем и ожидаем активного участия российской стороны в китайской инициативе по созданию всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Намерены и дальше углублять двустороннее взаимодействие в сфере разработки ИИ-технологий, промышленного развития, подготовки кадров и управления", - сказал посол изданию.

Как отметил дипломат газете, китайская сторона также готова совместно углублять с российской взаимодействие в таких направлениях, как полупроводниковые материалы, проектирование специализированных микросхем, разработка передовых производственных процессов и создание оборудования для повышения устойчивости и уровня безопасности производственно-сбытовых цепочек. "Мы ожидаем, что обе стороны смогут и далее интегрировать свои преимущества и ресурсы в области композитных материалов, авиационных электронных систем, двигателестроения, а также согласования норм летной годности, совместно создать более конкурентоспособную на международном рынке авиационную продукцию", - добавил он.