Конгрессмен Патронис: Украина должна вернуть США все деньги

Член Палаты представителей отметил, что Киев получал от Вашингтона средства американских налогоплательщиков

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Киевские власти должны пойти на уступки, а также вернуть США потраченные на помощь Украине деньги американских налогоплательщиков, если хотят заручиться поддержкой Вашингтона. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Джимми Патронис (республиканец от штата Флорида).

"Если мы собираемся помогать Украине бороться и добиваться более сильных переговорных позиций, то я хочу уступок, залога, хочу, чтобы доллары наших налогоплательщиков были возвращены, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Налогоплательщики США заслуживают спокойствия в вопросе возврата потраченных [на Киев] долларов".

Переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в поместье американского лидера в Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) продолжались около двух часов в двухстороннем формате. Согласно заявлениям сторон перед началом встречи, главными темами должны были стать план мирного урегулирования, а также соглашения между Киевом и Вашингтоном об экономическом сотрудничестве и гарантиях безопасности.