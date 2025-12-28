РБК-Украина: разговор Трампа и Зеленского с европейскими лидерами завершился

Беседа проводилась по видеосвязи

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами завершился. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никофорова.

Уточняется, что разговор проводился по видеосвязи. Перед этим Трамп и Зеленский провели переговоры в двустороннем формате, они продолжались около двух часов.

В поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида, где проходила встреча, подготовили площадку для совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского. В зале поставили две трибуны, за которыми находятся флаги США и Украины. После предыдущих встреч в этом году Трамп и Зеленский совместных пресс-конференций не проводили. Трансляцию с места ведет New York Post.