Зеленский: следующая встреча Трампа с украинской делегацией состоится в январе

По его словам, президент США, возможно, примет представителей Киева в Вашингтоне

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Встреча президента Дональда Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами запланирована на январь. Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе", - сказал Зеленский.

Позже Зеленский уточнил в своем Telegram-канале, что встреча представителей Украины и США пройдет уже на следующей неделе. "Договорились, что наши команды встретятся на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы", - написал он.