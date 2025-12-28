Мелони: в переговорах по Украине остаются открытые вопросы

Премьер-министр Италии подчеркнула важность единства в момент, когда в переговорном процессе достигнут определенный прогресс

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Marco Longari/ Pool Photo via AP

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Переговоры по украинскому урегулированию продвинулись вперед, но остаются открытые вопросы. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам телефонного разговора с другими европейскими лидерами, президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Президент Трамп и Зеленский изложили результаты, достигнутые в ходе текущих переговоров, в частности в отношении гарантий безопасности, и указали на вопросы, которые остаются открытыми. Мелони вновь подчеркнула важность единства в момент, когда в переговорном процессе достигнут определенный прогресс", - говорится в заявлении председателя правительства Италии.

Было также указано на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров.