Зеленский утверждает, что мирный план согласован на 90%

Также почти полностью согласовали вопрос безопасности с точки зрения Европы

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности Киеву - на 100%. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Мы обсудили все аспекты мирного соглашения, действительно, есть значительные достижения. На 90% согласовали 20-пунктный план, также почти полностью согласовали вопрос безопасности с точки зрения Европы, военная поддержка на 100% согласована, также обсуждаем последовательность дальнейших шагов", - сказал Зеленский.

После двухсторонних переговоров, которое длились более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами.