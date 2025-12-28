"Сербский список" получил 10 мандатов в парламенте непризнанного Косова

За партию проголосовали 41,8 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Партия косовских сербов "Сербский список" получает максимально возможные 10 мандатов по итогам досрочных выборов в парламент края. Об этом заявил председатель политической силы Златан Элек.

"Я хотел бы поблагодарить сербский народ на всей территории Косово и Метохии, который продемонстрировал солидарность, единство и сплоченность, поддержал свою Сербию и отдал "Сербскому списку" 90% голосов. Что касается сербских общин, то "Сербский список" получил 41 850 голосов <...>, что на данный момент означает, что все 10 мандатов находятся в руках сербского народа", - приводит слова политика портал "Косово онлайн".

Внеочередные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове прошли 28 декабря. По данным ЦИК в Приштине, по итогам обработки голосов с 96% участков на них лидирует движение "Самоопределение" премьер-министра края Альбина Курти с 49,8%. Основные соперники движения косовского премьера в лице Демократической партии и Демократического союза получили 21,2% и 13,8% голосов соответственно. Четвертое место занимает "Альянс за будущее Косова" с 5,7%. Явка составила около 45%.

Выборы были назначены после того, как парламент в течение нескольких месяцев не мог сформировать устойчивое правительство. Политический кризис привел к роспуску законодательного органа и повторным выборам. Эксперты не исключают, что и по итогам нынешних выборов формирование парламентского большинства может потребовать сложных коалиционных переговоров.

Ранее представители "Сербского списка" вернулись к управлению четырьмя муниципалитетами на севере края по итогам муниципальных выборов. Это произошло впервые с 2022 года, когда сербские представители покинули органы власти в знак протеста против решений косовоалбанской администрации в Приштине.