Трамп: РФ, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда-либо

Американский президент сделал такое заявление по итогам встречи с Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва, Вашингтон и Киев сейчас находятся "намного ближе" к достижению соглашения об урегулировании конфликта на Украине, чем когда-либо прежде.

"Я действительно верю, что мы, вероятно, <...> ближе, намного ближе [к договоренности], чем когда бы то ни было. Причем с обеими сторонами", - заявил в воскресенье американский лидер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам их встречи. Эти переговоры прошли в принадлежащем Трампу поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).