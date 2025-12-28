Трамп: Путин сообщил о готовности РФ помочь в восстановлении Украины

По словам американского лидера, президент России "был очень щедр", в том числе за счет поставок энергии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил готовность Москвы помочь в восстановлении Украины в случае урегулирования кризиса.

Выступая на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп утвердительно ответил на вопрос, готова ли Россия принять участие в восстановлении Украины. "Они будут помогать, Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха", - сказал глава Белого дома. "Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет [поставок] энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп, добавив, что состоявшийся 28 декабря телефонный разговор с Путиным "принес очень много хорошего".