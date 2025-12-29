Экс-сотрудник ЦРУ: Трамп и Зеленский не продвинули мирный процесс по Украине

Ларри Джонсон назвал прошедшую встречу в поместье американского лидера Мар-а-Лаго "театром"

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не продвинула процесс мирного урегулирования на Украине "ни на дюйм". Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

"Мы такое уже видели прежде, это полностью лишено смысла", - полагает Джонсон. Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США. Как подчеркнул отставной американский разведчик, он имеет в виду то, что ощутимых результатов в процессе украинского урегулирования можно добиться только при непосредственном участии Москвы. "Если Россия не находится в той же комнате, что Украина и Трамп, если все трое не говорят, что, "да, у нас состоялась продуктивная встреча"... Вот это было бы важно. А нынешние [переговоры] совершенно не имеют значения", - убежден эксперт, который в последние годы активно выступает как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности.

"Это просто театр", - сказал Джонсон про переговоры Трампа и Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Не знаю, возможно, это просто предназначено для отвлечения внимания общественности. <...> Но это не продвинуло [вперед] мирный процесс ни на дюйм", - считает Джонсон.