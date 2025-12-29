Конгрессвумен Луна: в США многие не хотят урегулирования конфликта на Украине

У противников мирного соглашения есть инвестиционные интересы в отношении некоторых оборонных подрядчиков, пояснила член Палаты представителей

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Многие политические деятели в США не только из числа демократов не заинтересованы в разрешении украинского кризиса и оказывают противодействие мирным усилиям. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида).

"Хотела бы отметить, что в Вашингтоне многие не только из числа демократов не хотят заключения мирного соглашения, потому что у них есть инвестиционные интересы в отношении некоторых оборонных подрядчиков, и они лично инвестировали в акции. В связи с этим можно наблюдать противодействие [мирному урегулированию]", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Американский законодатель выразила надежду на то, что, несмотря на сопротивление со стороны отдельных политиков, мирное урегулирование конфликта на Украине все же будет достигнуто.