Kyodo: США отказались от плана вывода полка морпехов с Окинавы

Намерение пересмотрели из оперативных соображений, сообщило информационное агентство

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США приняли решение отказаться от плана вывода с Окинавы 4-го полка морской пехоты, который предназначен для операций небольшими группами на малых островах у Тайваня в случае военного конфликта в этом районе. Ранее предполагалось передислоцировать его на американский остров Гуам в рамках программы сокращения военного присутствия на Окинаве, передает информационное агентство Kyodo.

Этот план пересмотрели из оперативных соображений. Военное командование США исходило из того, что от Гуама до зоны Тайваня примерно 3 тыс. км, а от Окинавы - порядка 500 км. Это существенно сокращает время развертывания полка в случае чрезвычайных обстоятельств.

Вашингтон и Токио долгие годы ведут переговоры о сокращении американского контингента на Окинаве. Там сконцентрировано порядка 70% площади военных объектов США в Японии и практически все боевые части, что вызывает недовольство местных властей и населения. На Окинаве находится сейчас примерно 19 тыс. американских морских пехотинцев, 9 тыс. из них было решено вывести за пределы острова, а том числе 4 тыс. - на Гуам.