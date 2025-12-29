Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград

Соответствующий приказ подписал действующий глава республики Садыр Жапаров

Алмазбек Атамбаев

БИШКЕК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров лишил экс-главу государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград", - говорится в сообщении. Экс-президент лишен высшей степени отличия "Герой Кыргызстана", ордена "Манас" II степени, ордена "Данакер" и медали "Данк".

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено принять меры по изъятию государственных наград у Атамбаева для их последующей передачи в фонд государственных наград. "Настоящий указ вступает в силу со дня подписания", - отмечает пресс-служба.

Атамбаев был президентом Киргизии в 2011-2017 годах, после чего официально не принимал активного участия в киргизской политике. 8 августа 2019 года он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Ему были предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам. По некоторым из этих обвинений он был оправдан, по другим - приговорен к тюремному сроку заключения. Атамабев в общей сложности провел в местах лишения свободы свыше трех лет, был отпущен на свободу и почти сразу же покинул пределы республики. По официальной версии, для прохождения лечения в Испании, где он продолжает оставаться до сих пор.

В июне 2026 года экс-президента Киргизии вновь заочно приговорили к 11,5 года заключения. На этот раз Атамбаев был признан виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и в организации массовых беспорядков 7-8 августа в 2019 года в селе Кой-Таш. Бывшего президента также приговорили к конфискации имущества.

Фигурантами этого уголовного дела являлись несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-глава президентской администрации Фарил Ниязов, который осужден на 7 лет и 8 месяцев, и экс-депутат парламента Ирина Карамушкина (осуждена на 7 лет и 6 месяцев).