Макрон сообщил о разговоре с Зеленским после беседы с лидерами ЕС и Трампом

Подробности беседы президент Франции не привел

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что провел отдельный разговор с Владимиром Зеленским после принятия участия в беседе европейских лидеров и президента США Дональда Трампа.

"Сегодня вечером я участвовал с несколькими другими европейскими лидерами в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с Зеленским", - написал он в X.

Трамп принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным.