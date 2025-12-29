NV: Залужный собирается покинуть пост посла Украины в Британии в начале января

По словам приближенных к офису Владимира Зеленского источников, экс-главком ВСУ еще несколько недель назад, находясь в Киеве, заявлял, что хочет уйти в отставку

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный © Finnbarr Webster/ Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть в начале января свой дипломатический пост в Лондоне и вернуться в Киев. Об этом сообщил информационный портал NV со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - сказал один из собеседников портала.

В то же время, по словам приближенных к офису Владимира Зеленского источников, Залужный еще несколько недель назад, находясь в Киеве, озвучил, что хочет уйти в отставку. "Они с [Зеленским] обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса, но он на тот момент заинтересованности не проявил", - отмечают источники.

По словам других собеседников портала, Залужный определенное время задумывался о том, чтобы занять должность посла в США или вернуться на пост главкома ВСУ. Однако пока какие-либо решения отсутствуют, а речь о замене посла в США не ведется.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

17 декабря экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с ТАСС выразил мнение, что Залужный не согласится на должность президента Украины, так как понимает, что после Зеленского в стране будет кризис и ситуацию придется исправлять. По мнению Прозорова, Залужному спустя несколько месяцев после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, с которой сейчас сталкивается Зеленский, поскольку он не сможет в короткие сроки наладить нормальную жизнь на Украине.