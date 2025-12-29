Эксперт Богодель назвал размещение "Орешника" в Белоруссии посылом Западу

Минск и Москва готовы защищать себя "с кулаками", отметил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии республики

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Размещенный на территории Белоруссии российский ракетный комплекс "Орешник" стал сигналом западным странам, что Минск и Москва готовы защищать себя "с кулаками". Такое мнение выразил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

"Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь "Орешник" - это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию, но это посыл туда, что мы, прежде всего, наш мир будем охранять таким вот образом. Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Эксперт обратил внимание, что страны Запада в ходе проведения Российской Федерацией специальной военной операции пересекли очень много красных линий. "Буквально красных линий, связанных именно с применением ракетных систем, с применением даже ядерного оружия. Ведь вспомните, когда стали появляться те же самые ракеты, которые присылали нам, - и SCALP, и Storm Shadow, потом ATACMS. Потом беспилотники, которые используются по радиационным станциям дальнего обнаружения. И то же самое применение по нашим бомбардировщикам и так далее. Это все попытка посмотреть, насколько у России высок ядерный порог", - считает Богодель.

На прошлой неделе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение на территории республики российского ракетного комплекса "Орешник" стало ответной реакцией на агрессивные действия западных оппонентов.