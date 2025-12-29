Медведчук: уходящий год сменил правила игры в мире

Стало модным и актуальным говорить о мире и прекращении войн, заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал годом, когда правила игры поменялись не только в украинском конфликте, но и во всей системе мировой безопасности. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и приход его к власти, подчеркивает политик, были вовсе не досадной случайностью, как считают многие глобалисты, а весьма закономерным процессом, который означает провал их стратегии. "Трамп радикально поменял правила игры: теперь не Зеленский и Европа продают американцам войну с Россией, а США продают европейцам оружие, а с Москвой пытаются наладить сотрудничество", - написал он в своей статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

"2025 год - это как раз и есть смена правил игры не только в украинском конфликте, но и во всей системе мировой безопасности. Вместо угроз и прямого вмешательства Вашингтон предлагает сделки, чего до 2025 года не было. Стало модным и актуальным говорить о мире и прекращении войн. Это не значит, что все проблемы будут в одночасье решены, но это реальные тенденции 2025 года, которые набрали скорость и будут продолжать это движение в 2026 году", - указал Медведчук.

Он обратил внимание на то, что основным событием года стала встреча лидеров России и США на Аляске, что при администрации Джо Байдена было просто немыслимо. "Примечательна сама по себе география встречи. В то время когда Европа пыталась воздвигнуть стену между США и Россией, европейские политики упустили, что между этими странами есть общие границы и по ним можно наводить мосты, что полностью отправило Европу в офсайд", - продолжил политик.

Коллективный Запад в 2025 году, по его словам, потерял единство. "Между США, ЕС и Британией пошла глубокая трещина, но будет ли окончательный разрыв, и если будет, то в каком формате, - сказать пока сложно, но эта тенденция отчетливо развивается, хотя при этом Трамп постоянно демонстрирует "политические качели", часто меняет риторику, подходы к разным вопросам", - пояснил он.

"Подводя итоги 2025 года, можно уверенно сказать, что позиции Зеленского и "коалиции подсвинков, желающих войны", значительно обрушились по сравнению с 2024 годом, и это не может не иметь последствий. Ситуация критическая не только для преступной банды Зеленского, но и для руководства ЕС, Германии, Британии и Франции, которые уже вошли в кризис, в первую очередь благодаря безумной антироссийской политике. Если говорить про США, то все зависит от того, как Трамп дальше поведет свою политику", - заключил он.