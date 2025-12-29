AP: США выделят на гуманитарные программы ООН в девять раз меньше, чем в прошлые годы

В последние несколько лет вклад Соединенных Штатов достигал $17 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят $2 млрд на программы гуманитарной помощи в рамках ООН, что почти в девять раз меньше, чем максимальный вклад Вашингтона в предыдущие годы. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным ООН, в последние несколько лет вклад США достигал $17 млрд. Тем не менее, по мнению американской администрации, даже сумма в размере $2 млрд позволит Вашингтону сохранить статус самого активного участника финансирования программ гуманитарной помощи ООН.

Как отметили собеседники AP из числа американских чиновников, США хотят создать "более консолидированную" систему распределения помощи в рамках ООН. "Эта гуманитарная реформа в ООН должна [способствовать] выделению большего [объема] помощи при меньших налоговых затратах, предоставляя более сконцентрированную и нацеленную на результат поддержку, соответствующую внешней политике США", - приводит агентство слова постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца.

AP отмечает, что решение о сокращении финансирования создает кризис для многих структур в составе ООН, которые занимаются в том числе поддержкой беженцев и продовольственной помощью. В Госдепартаменте США заявили, что этим структурам придется "адаптироваться, сократить свой штат или погибнуть".

Ранее Уолтц сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как ждет реформирования организации.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.