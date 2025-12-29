МИД КНР надеется на заключение обязывающего мирного соглашения по Украине

Официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь отметил, что Пекин поддерживает контакты со всеми участниками конфликта

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Китай надеется, что стороны украинского конфликта смогут в скорейшем времени достичь справедливого и имеющего обязательную юридическую силу мирного соглашения. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному решению этого кризиса, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров смогут как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязывающего мирного соглашения", - подчеркнул дипломат.

Комментируя критику со стороны Владимира Зеленского относительно неготовности Пекина к мирному процессу, Линь Цзянь отметил, что Китай поддерживает контакты со всеми участниками конфликта и его конструктивная роль "очевидна для международного сообщества".