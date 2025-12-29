МИД КНР надеется на заключение обязывающего мирного соглашения по Украине
ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Китай надеется, что стороны украинского конфликта смогут в скорейшем времени достичь справедливого и имеющего обязательную юридическую силу мирного соглашения. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие мирному решению этого кризиса, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров смогут как можно скорее достичь справедливого, долгосрочного и обязывающего мирного соглашения", - подчеркнул дипломат.
Комментируя критику со стороны Владимира Зеленского относительно неготовности Пекина к мирному процессу, Линь Цзянь отметил, что Китай поддерживает контакты со всеми участниками конфликта и его конструктивная роль "очевидна для международного сообщества".