FT: оборонные компании Европы выплатят акционерам $5 млрд за счет роста доходов

Выплаты, по оценкам аналитиков, должны достичь максимума за последние 10 лет

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Восемь крупнейших оборонных компаний Европы планируют выплатить акционерам около $5 млрд по итогам 2025 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на исследование американской компании Vertical Research Partners.

Она проанализировала финансовые отчеты, в частности, британской оборонной и аэрокосмической компании BAE Systems, французской промышленной группы Thales, германского оборонного концерна Rheinmetall, итальянского холдинга Leonardo и шведского оборонного концерна Saab. Выплаты акционерам, по оценкам аналитиков, должны достичь максимума за последние 10 лет. В частности, BAE Systems выплатила акционерам более $16 млрд с 2016 года.

Сумма вливаемых средств в оборонную промышленность Европы значительно увеличилась после начала конфликта на Украине, поскольку компании нарастили свое производство. По оценкам аналитиков, инвестиции компаний в исследования и разработку могут достигнуть 7,9% от прибыли в 2025 году. При этом в 2021 году этот показатель составил 6,4%.

Согласно опубликованному в начале декабря докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 23 европейские компании в этой сфере показали рост доходов от продажи оружия. Их совокупные доходы увеличились на 13%, до $151 млрд. Как отмечается в докладе, этот рост связан со спросом, вызванным в том числе конфликтом на Украине.