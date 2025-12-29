МВБ США в 2025 году арестовали более 17,5 тыс. мигрантов

Все они причастны к кражам и насилию, уточнили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Органы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в этом году арестовали более 17,5 тыс. мигрантов, которые были в той или иной мере причастны к совершению преступлений, связанных с кражами или насилием. Речь идет в первую очередь о тех мигрантах, которые либо уже были осуждены за эти преступления ранее, либо о тех, по которым решение суда еще не было принято в соответствии с законом имени Лейкен Райли.

"Под руководством президента США Дональда Трампа и министра внутренних дел Кристи Ноэм более 17,5 тыс. нелегальных мигрантов, причастных к преступлениям, были задержаны или арестованы на основании закона Лайкен Райли. <...> Эти чудовища предстанут перед правосудием, а затем будут высланы из нашей страны", - говорится в заявлении ведомства в X.

После вступления в должность Дональд Трамп подписал 29 января одобренный ранее Конгрессом законопроект, который позволяет задерживать и потенциально депортировать нелегальных мигрантов, обвиненных в кражах или иных преступлениях, до признания их вины. Законопроект назван по имени американки Лейкен Райли. Она была убита в феврале 2024 года в штате Джорджия нелегальным мигрантом, уличенным ранее в краже. Это преступление вызвало в США значительный общественный резонанс. Многие деятели Республиканской партии указывали, что произошедшее является ярким свидетельством необходимости резкого ужесточения мер борьбы с нелегальной иммиграцией и контроля над границей с Мексикой.