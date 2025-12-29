В столкновении с боевиками ИГ погибли трое турецких полицейских

Еще восемь пострадали, отметил глава МВД Турции Али Ерликая

Обстановка в провинции Ялова на северо-западе Турции после перестрелки © ТАСС/ Reuters

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Трое полицейских погибли, восемь ранены в перестрелке с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-западе Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, отметив, что шесть экстремистов ликвидированы.

"В ходе операции в провинции Ялова в результате стрельбы, устроенной террористами из ИГ, трое наших полицейских погибли, восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения. Шесть террористов из ИГ ликвидированы", - заявил министр журналистам.

По его словам, все боевики являлись гражданами Турции.

"Операция по адресу, где находились террористы, была начата около 02:00 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС). Она проводилась с особой осторожностью, поскольку в доме, где находились террористы, были женщины и дети. Пять женщин и шесть детей были успешно эвакуированы. Операция завершилась в 09:40", - сказал Ерликая.