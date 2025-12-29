Глава разведки Эстонии признал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Каупо Розин отметил, что Москва уважает альянс и "старается избегать какого-либо открытого конфликта"

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин признал, что у России нет намерений нападать ни на балтийские республики, ни на страны НАТО в целом.

"То, что мы видим сегодня, - у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле", - сказал он в интервью порталу национального гостелерадио ERR. Розин отметил, что Москва "уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта".

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".